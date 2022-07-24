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Ру Тат
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Политика
24 июля 2022  18:30

Киев назвал сроки и условия вывоза 60 млн тонн зерна

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Если бы украинские порт не были заблокированы, Киев мог бы экспортировать 60 млн тонн зерна за восемь-девять месяцев, заявил  советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По словам Устенко, Киев может заработать $10 млрд, продав 20 млн тонн зерна в силосах и 40 млн тонн из нового урожая. Урожай, по его словам, составляет 60 млн тонн, из которых 20 млн предназначены для внутреннего потребления.

Если же порты не будут функционировать должным образом, то на экспорт зерна, по словам Устенко, уйдет от 20 до 24 месяцев, передает  Reuters. Он также напомнил об ударе по Одесскому порту, добавив, что с учетом подобных событий планы по экспорту зерна «не сработают таким образом».

Напомним, 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашение о вывозе из черноморских портов украинского зерна, которое оказалось там заблокировано после начала спецоперации.

В Минобороны сегодня сообщили о ракетном ударе по территории судоремонтного завода в Одессе, в результате которого уничтожены находившийся в доке корабль и склад поставленных из Соединенных Штатов ракет Harpoon.

#спецоперация на Украине
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