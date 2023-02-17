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Киев наращивает силы на краснолиманском направлении, чтобы помешать продвижению ВС РФ
Командование ВСУ перебрасывает подразделения из-под Харькова и Херсона на краснолиманское направление. Группировка усиливается, чтобы помешать дальнейшему продвижению российских военных, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении, в районе населенного пункта Николаевка, отмечается прибытие подразделений [ВСУ], которые ранее дислоцировались на херсонском направлении и в городе Харьков», — объяснил военный эксперт.
По его словам, основной задачей прибывших частей станет противодействие штурмовым подразделениям Вооруженных сил России, а также укрепление обороны в районе Славянска и Красного Лимана, переправы через Северный Донец.
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