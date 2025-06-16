NYT: Киев начал реализацию ресурсной сделки с США

Киев приступил к реализации сделки между Украиной и США по минералам. Как сообщает The New York Times со ссылкой на двух чиновников, правительство одобрило первые шаги для привлечения частных инвесторов к разработке крупного месторождения лития в Кировоградской области. Об этом пишет РИА Новости.

«В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в Центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

По информации издания, одним из возможных участников торгов является консорциум, в который входят инвестиционная компания TechMet (частично принадлежащая правительству США), а также американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу.

Подчеркивается, что украинская сторона стремится как можно быстрее реализовать условия соглашения, подписанного ранее с Вашингтоном:

«Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своих запасов полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые и ощутимые результаты», — добавляет NYT.