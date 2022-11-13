Киев и Вашингтон хотят построить малый ядерный реактор на Украине

США и Украина планируют возвести малый модульный ядерный реактор. Об этом сообщила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — цитирует ее РИА Новости.

Дипломат заявила, что в возведении объекта задействуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет нацбезопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. Еще несколько частных зарубежных компаний намерены присоединиться к проекту в качестве партнеров.

Как правило, малые модульные реакторы возводятся в тех местах, где невозможно построить стандартные станции. Их отличают меньший размер и мощность.