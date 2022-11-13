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Политика
13 ноября 2022  16:36

Киев и Вашингтон хотят построить малый ядерный реактор на Украине

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США и Украина планируют возвести малый модульный ядерный реактор. Об этом сообщила украинский посол в США Оксана Маркарова

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — цитирует ее РИА Новости.

Дипломат заявила, что в возведении объекта задействуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет нацбезопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. Еще несколько частных зарубежных компаний намерены присоединиться к проекту в качестве партнеров.

Как правило, малые модульные реакторы возводятся в тех местах, где невозможно построить стандартные станции. Их отличают меньший размер и мощность.

#Украина
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