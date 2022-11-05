Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии

Почасовое отключение электроэнергии в 8 регионах Украины заменили на аварийное из-за слишком большого объема потребления. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

В энергокомпании заявили, что энергопотребление в выходные дни значительно выше, чем в рабочие, и стабильность энергосистемы в целом оказалась под угрозой. Аварийные отключения затронули Киев, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что около 35 — 45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет.

Удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины ВС РФ начали наносить с 10 октября, после теракта на Крымском мосту, за который, по словам Президента России Владимира Путина, несут ответственность украинские спецслужбы.