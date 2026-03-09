Киев должен выплатить МВФ более 171 млн долларов

Украина в понедельник обязана перечислить Международному валютному фонду первый из двух мартовских платежей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

Сумма выплаты составляет 125,7 млн специальных прав заимствования (СДР), что эквивалентно примерно 171,3 млн долларов по текущему курсу МВФ. Второй платёж намечен на 16 марта — более 59,6 млн СДР (около 81,3 млн долларов).

Ранее фонд одобрил новую четырёхлетнюю кредитную программу для Украины на 8,1 млрд долларов. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что программа связана с исключительно высокими рисками, а погашение долга будет зависеть от внешней помощи и действий властей. Первый транш в размере 1,5 млрд долларов Киев получил 3 марта, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В последние годы бюджет Украины формируется с рекордным дефицитом, который покрывается за счёт западной поддержки. В декабре газета Guardian предупреждала, что без внешнего финансирования стране грозит банкротство к весне.