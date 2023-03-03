Киев заявил, что будет принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, ее слова ведомство приводит в своем телеграм-канале.

Эвакуировать детей будут «с их родителями или лицами, которые их заменяют», отметила Верещук. Решения, по ее словам, будут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом «отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается».

«Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство», – добавила Верещук.

Ранее в Харьковской области заявили, что Киев насильно вывозит мирных жителей из Купянска в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев утверждает, что это делается для того, чтобы освободившиеся дома и квартиры передать в пользование украинской армии.