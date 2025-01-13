Киев атаковал компрессорную станцию на Кубани для остановки поставок газа в ЕС

Вооруженные силы Украины атаковали девятью БПЛА компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что киевский режим совершил атаку с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты, сообщили в российском военном ведомстве.

«Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО „Газпром” последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено», – добавили в Минобороны. Пострадавших нет.

Там уточнили, что компрессорная станция осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме. Сбоев в работе не допущено.