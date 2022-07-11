Киев анонсировал контрнаступление на юге страны – в Совфеде это назвали пиар-ходом

Власти Украины призвали жителей «срочно» покинуть подконтрольные России территории на юге страны из-за якобы планирующегося контрнаступления. Обращение к гражданам в своем телеграм-канале опубликовала вице-премьер страны Ирина Верещук. Однако в Совфеде такие заявления назвали пиар-ходом, рассчитанным на лидеров западных стран.

Верещук заявила, что людям, которые сейчас находятся в Херсонской и Запорожской областях и Мелитополе, нужно уезжать оттуда «всеми возможными способами». При этом она не уточнила, когда именно украинская армия планирует контрнаступление.

Подобные заявления – это не более, чем пиар-ход, которые, по мнению киевских властей, помогут им получить помощь от западных стран, считает сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Я не работаю в генштабе и в военной разведке, но знаю наверняка, что когда готовится контрнаступление, об этом не сообщают всему миру, ведь самое главное — это эффект неожиданности», – заявил он в разговоре с Lenta.Ru.

Напомним, 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбассе.