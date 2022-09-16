КидСпейс и Унистрой ознакомили с особенностями профессии строителя более 300 000 детей

Жители детского города КидСпейс знают, как строить дома — благодаря девелоперской компании Унистрой. Унистрой — надежный друг детского города: вот уже почти шесть лет дети постигают секреты укладки стен, кровли крыши, монтажа водосточной системы, получают навыки работы с кирпичом, благоустраивают дворы.

Сегодня федеральная девелоперская компания Унистрой празднует свой 26-й день рождения. За это время многочисленные успехи компании были не раз отмечены профессиональным сообществом и экспертами: Унистрой входит в топ-25 застройщиков России, а также занимает первое место в России по скорости строительства и первое место в РТ по вводу жилья, и это далеко не полный список всех достижений. Унистрой, современная и сильная компания, имеет репутацию надежного девелопера, которому доверяют множество клиентов по всей стране.

За все время ценного и продуктивного сотрудничества компании Унистрой и детского города КидСпейс более 300 тыс. детей уже познакомились и продолжают знакомиться с особенностями профессий строителя, каменщика, кровельщика. Более того, жители детского города на строительной площадке учатся работать в команде, договариваться, развивают в себе ответственность и самостоятельность и вдохновляются на большие свершения.

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