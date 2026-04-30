«Кидали клиентов, делая вид, что сдают им жилье по дешевке»: в чем обвинили группу лжериелторов

В Казани суд поставил точку в уголовном деле лжериелторов, длившемся более семи лет. Четверть сотни сотрудников фирмы кол-центра обманывали людей по всей России, заманивая их низкими ценами на аренду жилья. За время работы они успели обмануть 170 человек. Почему суд, признав их виновными, освободил от наказания, выяснял «Татар-информ».





«Клиентов заманивали фейковыми объявлениями о сдаче жилья по низким ценам»

Вахитовский суд Казани сегодня вынес приговор 25 лжериелторам, которые обманывали людей по всей России при помощи фейковых объявлений о сдаче жилья. Организатором схемы, по версии следствия, был казанец Марс Кашапов. Суд признал его виновным в 61 случае мошенничества в особо крупном размере, но оправдал по статье об организации преступного сообщества.

Приговор еще не вступил в законную силу, прокуратура может его обжаловать в Верховном суде Татарстана. Вместе с Кашаповым приговор услышали еще 24 человека – нанятые им сотрудники мошеннического кол-центра. Статьи у них аналогичные, меняется лишь количество эпизодов, и вместо организации преступного сообщества им вменили участие. Стоит отметить, что этому уголовному делу более семи лет и у большинства эпизодов попросту истекли сроки давности.

По версии следствия, в сентябре 2017 года Кашапов придумал схему хищения денег у жителей разных регионов России. Он решил, что можно выдавать обман под оказание посреднических услуг по найму жилья через интернет.

«Предлагали посмотреть квартиру, брали деньги, на встречу не являлись»

По версии следствия, Кашапов создал общество с ограниченной ответственностью «РесурсИнвест» – организация делала вид, что оказывает посреднические услуги в найме жилья. В фирме у «работников» были разные роли – лжеменеджеры и лжесобственники. Последние общались с клиентами под псевдонимами. Был создан целый кол-центр – Кашапов брал в аренду помещения, закупал оборудование.

«В сентябре 2017 года Кашапов дал указание соруководителю группы разместить фейковые объявления в интернете о сдаче в наем жилых помещений в различных населенных пунктах по всей России. Распорядился в качестве контактных данных в размещаемых объявлениях указать заранее подготовленные номера телефонов, находящиеся в пользовании участников организованной группы, а для придания привлекательности указать низкую стоимость аренды – около пяти тысяч рублей», – рассказал «Татар-информу» источник, близкий к следствию.

Кашапов велел соруководителю подготовить «лжесобственников», объяснив им, как эффективнее обманывать людей. «Лжесобственники» звонили потенциальным клиентам, представлялись владельцами жилья и назначали встречи для осмотра. Деньги за съем жилья клиенты скидывали заранее, а на встречу никто не приходил.

«В сентябре 2017 года под руководством Кашапова и неизвестного мошенники разместили на сайте объявление о сдаче квартиры на улице Школьная в Дальнегорске Приморского края. Цена съема составляла около пяти тысяч рублей в месяц. Клиентка позвонила по номеру в объявлении, лжеменеджер убедил ее перевести деньги, а далее передал номер лжесобственника. Ее убедили перекинуть на счет фирмы 5 тысяч рублей, объяснив, что они пойдут на оплату первого месяца проживания», – рассказал источник, близкий к следствию.

Женщине назначили встречу, однако «хозяин квартиры» на нее не явился, а лжеменеджеры и лжесобственник перестали брать трубки.

Как выяснилось позже во время следствия, клиенты обращались к ним по разным причинам – у кого-то были проблемы с деньгами, кто-то остался без жилья, в том числе из-за природных катаклизмов, кто-то переехал в другой город. От действий фирмы Кашапова, по версии следствия, пострадали порядка 170 жителей разных регионов России.

«Общалась вся группа в известных мессенджерах, ныне заблокированных. Для общения использовался специально разработанный по указанию Кашапова программный продукт ERPI, предназначенный для управления фирмой. Он содержал полную информацию об обманутых, в нем можно было переписываться и координировать действия», – рассказал «Татар-информу» источник.

«Кол-центр был лишь одной головой огромной гидры»

«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы по 2 года за каждый эпизод. По совокупности преступлений назначить три года лишения свободы условно, освободить от наказания за истечением срока давности. По статье об участии в преступном сообществе оправдать с правом реабилитации», – зачитывал судья.

Такую формулировку в приговоре сегодня услышал почти каждый из подсудимых, лишь Марс Кашапов и Светлана Иванова получили по 4 года условно, Елена Кузьмина и Ольга Кузнецова – по 3,5 года. Всем остальным наказание ограничили тремя годами, которые суд сразу же отменил за истечением сроков давности.

«Татар-информу» сразу после приговора удалось пообщаться с адвокатом Адвокатской палаты Московской области Кириллом Горовацким, который представлял интересы подсудимой Ирины Васильевой. Он рассказал, что если бы кол-центр в действительности брал с каждого клиента по 5 тысяч рублей, он попросту обанкротился бы через месяц.

«Пусть никого не удивляет видимая мягкость приговора и то, что все остались на свободе. Мошенничество в особо крупном размере и участие в преступном сообществе – это действительно очень тяжелые статьи. В связи со сложившийся практикой следственные органы всегда пытаются применить более тяжкую статью. Самая простая аналогия по статье о преступном сообществе – это старые ОПГ. В данном случае совершенно ничего похожего не было. Это фактически дети, которые занялись мошенничеством в интернете в предковидное время – они искали работу в интернете», – рассказал он.

Кирилл Горовацкий рассказал, что действительно был создан кол-центр, работники которого дублировали настоящие объявления о сдаче реальных квартир.

«Подсудимые принимали звонки, забирали деньги и так далее. Таким образом, первичная услуга монетизировалась. Но при этом у всех 170 потерпевших по этому делу были заключены гражданско-правовые договоры. То есть они могли в гражданском порядке взыскивать потерянные деньги, если считали свои права нарушенными. Мы настаивали на этом моменте по линии защиты. Причем работавшим ребятам говорили, что есть юридическая служба и она решит все вопросы», – добавил адвокат.

По мнению Кирилла Горовацкого, статья о преступном сообществе может применяться исключительно к участникам организованных криминальных структур, но никак не по этому делу. Именно по этой причине всех подсудимых и оправдали по обвинению в создании преступного сообщества.

«Этот кол-центр был всего лишь одной из голов огромной гидры – ну нельзя содержать офис и собирать с жертв по 5 тысяч рублей. Это просто бы никогда не окупилось. Хотя следствие и считало организатором Кашапова, за ним наверняка стоял кто-то покрупнее, иначе офис бы просто не мог существовать», – подытожил он.