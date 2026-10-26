Кибертурнир по безопасности GO CTF TATARSTAN прошел в рамках Kazan Digital Week

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева в рамках программы Международного форума Kazan Digital Week состоялся финал состязаний по кибербезопасности GO CTF TATARSTAN. Проект, получивший в прошлом, 2025 году официальный статус всероссийского, прошел уже в третий раз, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Лидерами в школьном зачете стали команды из Москвы daywave, Pudge Fun Club и uz83k1. В академическом зачете первое и второе места также заняли представители столицы России – сборные o1d_bu7_go1d и [FR13NDS, но казанская команда Cit Code завоевала бронзовую медаль. Обладателем кубка зрительских симпатий стала HM Team.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

В общей сложности в финале испытали свои силы 20 лучших команд из 12 городов России, включая четыре сильнейшие сборные из Татарстана. Победители двух зачетов разделили призовой фонд в 700 тыс. рублей.

«Сегодня две трети компаний в стране испытывают нехватку специалистов по кибербезопасности. Спрос на них вырос на 26%, а вакансии остаются открытыми по полгода. Крупным промышленным предприятиям, банкам и государственным организациям необходимы сильные, надежные кадры, способные вовремя предотвратить атаку и защитить наши данные. Турнир помогает нам увидеть талантливых ребят на этапе школы или колледжа, поддержать их навыки и помочь вырасти в востребованных профессионалов», – прокомментировал состоявшееся событие министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

Финальный тур соревнований прошел в формате «Атака–Защита»: каждой команде выдали сервера с уязвимостями и «флагами». Участники одновременно защищали собственную систему от атак соперников и сами находили уязвимости в чужих серверах, добираясь до их флагов. Состязающиеся отражали атаки, которые были максимально приближены к реальным киберугрозам.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Чтобы попасть в финал, участники прошли жесткий онлайн-отбор в мае этого года. Этот этап объединил 315 команд из 54 регионов России и 15 зарубежных сборных – из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Марокко.

Формирование сильного кадрового резерва в сфере информационной безопасности напрямую отвечает задачам национального проекта «Экономика данных».

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