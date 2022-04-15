Киберспортивная организация Солтмурада Бакаева подписала новый состав по CS:GO

Киберспортивная организация Baks еSports, которая принадлежит полузащитнику «Рубина» Солтмураду Бакаеву, подписала новый состав по CS:GO, сообщает Metaratings.ru.

«Мы искали организацию и рассматривали разные варианты, на пост отреагировал Солтмурад. Рассматривали ещё три предложения, не буду говорить какие, но его предложение оказалось самым интересным. Так и начали работать», - сообщил капитан команды Алексей RuFire Бураков.

По его словам новый ростер состоит из молодых ребят, которые успели проявить себя на платформе Faceit.

У организации Бакаева есть составы по FIFA, Brawl Stars, PUBG Mobile и своя уникальная форма, выполненная в кислотных оттенках с чёрно-серыми узорами и логотипом. Организация планирует развиваться и в других дисциплинах, таких как CS:GO и Dota 2.