Киберспортивная команда «Team Spirit» с тренером из Казани заработала 200 тыс. долларов

Российская киберспортивная команда «Team Spirit» стала победителем турнира PGL Arlington Major 2022 по Dota 2, который прошел в США.

В финале коллектив, состоящий из трех россиян и двух украинцев, обыграл китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1. За победу в этом турнире Team Spirit получила 200 тысяч долларов.

«Спасибо за вашу поддержку, увидимся на The International 2022», — говорится в официальном заявлении Team Spirit.

Напомним, команды из России и Китая уже встречались в гранд-финале чемпионата мира прошлого года. Тогда также выиграли россияне, заработав 18 миллионов долларов.

Стоит отметить, что тренером Team Spirit является уроженец Казани Айрат «Silent» Газиев.