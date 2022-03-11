Киберспортивная команда «Team Spirit» с тренером из Казани не намерена менять гражданство

Российская киберспортивная организация «Team Spirit» заявила о том, что не намерена менять гражданство после переезда команды по Dota 2 в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

По словам представителей «Team Spirit», несмотря на давление, организация не планирует отказываться от ассоциаций с Россией, Украиной или СНГ.

«Мы на какое-то время перевозим состав в Сербию, но сразу несколько важных оговорок. Мы не хотим и не собираемся избавляться от ассоциаций с Россией, Украиной или СНГ. Ни о каких гражданствах Сербии на данный момент речи не идет. Сейчас это просто буткемп в Европе для улучшения пинга и логистики - из Сербии проще и лучше получать визы, чем в данный момент из России и с Украины», - заявили в пресс-службе команды.

Напомним, российская команда «Team Spirit» является действующим чемпионом мира по Dota 2 - The International. В октябре прошлого года коллектив из России выиграл турнир с призовым фондом в 40 миллионов долларов.

Стоит отметить, что тренером команды является уроженец Казани Айрат «Silent» Газиев.