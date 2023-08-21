Гастрофест на Лебяжьем в Казани ожидает 30 тыс. гостей

Фото: © «Татар-информ»

В Казани, на озере Лебяжье, 26 августа пройдет третий гастрономический фестиваль. Событие традиционно объединит 35 городских заведений в фуд-зоне. Гостей ждут мастер-классы по киберспорту, катание на сапбордах, катамаранах и фотосессии на фоне ретроавтомобилей. На протяжении всего дня будет представлена большая концертная программа, хедлайнерами которой станут рок-певец, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель главы Администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фестиваль начнет свою работу с 10 утра до 7 вечера. На локациях будут представлены большое разнообразие кухонь и культур от бургеров до мексиканской и итальянской кухни, всем желающим предложат татарскую национальную выпечку. Помимо этого многодетным семьям на фуд-корте предоставят скидку в 50%. Сейчас лето, высокий туристический поток, поэтому в этом году на гастрофесте мы ждем около 30 тысяч гостей», — сказал Сугоняко.



Он отметил, что жителей и гостей столицы ожидают многообразные блюда народов Поволжья, а также европейская, паназиатская, мексиканская, итальянская и кавказская кухня.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани Михаил Кузнецов добавил, что в течение дня профессиональные повара будут проводить мастер-классы, в которых научат готовить еду из местной продукции.



Рядом с зоной общепита расположится ярмарка самобытных предметов интерьера и натуральной продукции от 12 фермерских хозяйств, также посетителям представят выставку-продажу национальной выпечки.



Кроме того, посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы для детей, живая музыка с участием творческих коллективов. Впервые на фестивале будут проведены онлайн-состязания по фиджитал-футболу.



Сугоняко призвал всех жителей воспользоваться общественным транспортом. Добраться до площадки можно на автобусах № 36, 36а, 46, 72, 116. Предусмотрены специальные шаттлы, которые будут курсировать от остановки «Ремплер» (ул. Залесная). Для личного транспорта организованы парковочные места.



«Любители пеших прогулок могут дойти до площадки фестиваля от остановки „Лебяжье“ вдоль каскада озер, следуя специальным указателям», — резюмировал он.