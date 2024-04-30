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«Киберспорт и марш-броски»: в Казани открылись военно-спортивные сборы суворовцев и кадет
Сегодня в Казани на площади 1 мая прошла торжественная церемония открытия военно-спортивных сборов суворовцев и кадет «Наследники Победы».
Военно-спортивные сборы продлятся до 10 мая. Участие в них примут кадеты шести суворовских училищ страны, а также кадеты учебных заведений Росгвардии, МЧС и Следственного комитета. Татарстан представят кадеты Елабужского суворовского училища.
Сегодня утром участники сборов коробками выстроились перед Казанским Кремлем, держа в руках знамена своих учебных заведений. Началась церемония открытия с выноса знамен КЮИ МВД России и военно-спортивных сборов «Наследники Победы». Затем прозвучали гимны России и Татарстана.
Эти сборы стали седьмыми по счету, каждый год их проводят в разных городах. Приурочены мероприятия к празднованию Дня Победы, поэтому проводятся в начале мая. В этом году организатором сборов выступает Казанский юридический институт МВД России при поддержке руководства Татарстана.
За 11 дней участникам предстоит пройти насыщенную программу – их ожидают как спортивные мероприятия, такие как марш-броски, так и интеллектуальные соревнования, а также творческие конкурсы и уроки мужества. В числе мероприятий также заявлены соревнования по киберспорту на площадке Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Кульминацией сборов станет участие кадетов в параде Победы в Казани.
Во время торжественного открытия слово предоставили почетным гостям. Первым выступил начальник ГУРЛС МВД России Андрей Ларионов.
«Участниками сегодняшнего сбора стали лучшие воспитанники суворовских и военных училищ. Испокон веков Россия славилась мужественными и сильными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. Наша обязанность – сохранить память о воинской доблести и героизме отцов и дедов. На примере их подвигов воспитать благородство, решительность и смелось молодого поколения. Мы должны быть достойны наследников победы», – сказал Андрей Ларионов.
Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов в своей речи отметил, что Президент Путин дал высокую оценку в деле подготовки настоящих защитников и патриотов своего Отечества для воспитанников суворовских и кадетских училищ.
«Дорогие кадеты и суворовцы, знаменательно, что ваш военный сбор проводится в Казани в преддверии самого главного государственного и одновременно всенародного праздника Дня Победы. Татарская АССР многое сделала, чтобы победа состоялась. Более 700 тысяч татарстанцев приняли участие в Великой Отечественной войне. Более 350 тысяч татарстанцев не вернулись с полей сражений. 353 получили высочайшее звание Героя Советского Союза», – подчеркнул Демидов.
Он добавил, что и в зоне СВО жители республики, наследники той великой победы, достойно проявили себя на полях сражений. Он привел в пример выпускников Казанского танкового училища, 22 из которых получили звание Героя России во время проведения Специальной военной операции.
Заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева поприветствовала гостей столицы от имени Раиса Татарстана.
«Разрешите поздравить вас с наступающим великим Днем Победы и поблагодарить вас за выбор вашего пути, за ваше служение Отечеству, родной земле. Именно благодаря вашему труду, военному делу, границы Российской Федерации защищены, обеспечивается безопасность страны», – сказала Фазлеева.
В завершении церемонии открытия участники военно-спортивных сборов прошлись маршем по площади Первого мая.
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