Киберщит Татарстана за год отразил 1,5 млн атак

Центр информационных технологий Республики Татарстан подвел итоги 2025 года в сфере защиты государственных информационных систем. За отчетный период региональная инфраструктура столкнулась с 1,5 млн кибератак, все они были отражены, передает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

В течение года система кибербезопасности обработала 96 млрд событий безопасности. Специалистам удалось предотвратить пять DDoS-атак, а также выявить 13 фишинговых кампаний, направленных на объекты цифровой инфраструктуры республики.

Одним из ключевых шагов года стало внедрение платформы автоматизации реагирования на инциденты и управления уязвимостями с использованием искусственного интеллекта. В ЦИТ пояснили, что ее основой стал встроенный ИИ-помощник уровня аналитика третьей линии. Он самостоятельно собирает контекст по инциденту, анализирует угрозы и предлагает оптимальные сценарии реагирования, обучаясь на предыдущем опыте.

По итогам внедрения 95% типовых процессов реагирования работают автономно, а время на рутинные операции сократилось в 3 раза. Кроме того, задачи, требовавшие неделю, теперь выполняются за один день, что позволило кратно повысить общую скорость реакции на инциденты.

Отдельно в ЦИТ подчеркнули, что все решения, внедренные в 2025 году, базируются на отечественных технологиях – от систем анализа логов до средств автоматизации реагирования.

В дальнейшем Центр информационных технологий Татарстана намерен продолжить развитие Центра противодействия киберугрозам и повышение уровня защищенности государственных информационных систем республики.