Киберэксперт Воронин: при «СМС-бомбинге» нельзя вступать в диалог с мошенниками

Мошенники используют новую схему «СМС-бомбинг»: сначала жертве приходит множество сообщений, имитирующих взлом аккаунтов, а затем поступает звонок от якобы сотрудников банков или госорганов. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт Тимофей Воронин.

«Суть схемы сводится к тому, что вначале жертве поступает огромное количество различных СМС, которые могут имитировать взлом сразу нескольких сервисов и аккаунтов, например «Госуслуг», мессенджеров или банковских приложений. Адреса отправки очень похожи на официальные, например, Gosusluugi вместо Gosuslugi», – пояснил эксперт.

После этого жертве звонят мошенники, представляясь сотрудниками сотовых операторов, банков или госорганов. Они сообщают о взломе аккаунтов и просят назвать код из СМС или push-уведомления для восстановления доступа.

При такой атаке Воронин советует сразу обратиться к оператору связи, чтобы ограничить возможность рассылок. «Ни в коем случае нельзя вступать с мошенниками в диалог, а также сообщать им личные данные и коды подтверждения. Рекомендуется подключить сервисы защиты от спама и рассылок, которые сейчас предлагаются большинством мобильных операторов», – добавил киберэксперт.