news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 21:31

Киберэксперт рассказал, почему МАХ оказался удачным для обычного пользователя

Читайте нас в
Телеграм

Национальный мессенджер MAX удался с точки зрения потребителя. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что МАХ с запасом отвечает всем потребностям рядового пользователя, а также имеет качественный и удобный интерфейс. При этом, Мясоедов отметил наличие у мессенджера отдельного департамента, борющегося с мошенниками.

«Недоверие ему непонятно, сам пользуюсь, удобный продукт, никаких проблем нет… Да, в нем нет отдельных фишек, которые есть в Telegram, поэтому хочется надеяться, что будет какая-то конкуренция на рынке», – подытожил Мясоедов.

#мессенджер МАХ #эксперт #кибербезопасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025