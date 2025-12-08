Киберэксперт рассказал, почему МАХ оказался удачным для обычного пользователя

Национальный мессенджер MAX удался с точки зрения потребителя. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что МАХ с запасом отвечает всем потребностям рядового пользователя, а также имеет качественный и удобный интерфейс. При этом, Мясоедов отметил наличие у мессенджера отдельного департамента, борющегося с мошенниками.

«Недоверие ему непонятно, сам пользуюсь, удобный продукт, никаких проблем нет… Да, в нем нет отдельных фишек, которые есть в Telegram, поэтому хочется надеяться, что будет какая-то конкуренция на рынке», – подытожил Мясоедов.