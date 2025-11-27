Киберэксперт Парфентьев поделился рекомендациями по защите от мошенников

Распространение недостоверной информации в интернете напрямую связано с мошенническими схемами и требует ответственного подхода как от пользователей, так и в первую очередь от интернет-индустрии. Об этом «Татар-информу» рассказал координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Это тот случай, когда вас попытаются убедить в том, что фальшивый инфоповод является реальным, чтобы подвигнуть на определённые действия», – пояснил специалист.

В качестве примера он привёл вбросы о «секретном решении банка понизить проценты по вкладам», после которого жертве предлагают срочно перевести деньги по фишинговой ссылке.

«Основную, первую скрипку должна здесь играть интернет-индустрия, принимая действенные меры по защите от таких угроз», – заявил он.

При этом простые пользователи также могут защитить себя, выработав простую привычку – всё перепроверять.

«Любая информация перепроверяется, анализируется в спокойной обстановке, – посоветовал эксперт. – Что касается дезинформации, то любые сведения необходимо проверять по доверенным источникам», – сказал Парфентьев.

По его словам, главное правило – не поддаваться панике и не совершать действий под давлением, дав себе время на анализ и самостоятельный поиск официальной информации.