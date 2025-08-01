Киберэксперт Пермяков предупредил о пяти новых схемах мошенников

У мошенников появилось пять новых схем развода. Одна из связана с якобы совместным просмотром фильма онлайн, сообщил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков, чьи слова приводит RT.

«Публикуется фальшивое объявление: "Девушка приглашает на совместный просмотр фильма онлайн". Жертве предлагают перейти по ссылке и оплатить "подписку". После оплаты, естественно, доступ закрывают, а деньги исчезают», — рассказал эксперт.

Также аферисты создают фейковые сайты госорганов и лотерей, через которые присылают жертвам ссылки, обещая выплаты или доступ к новым сериям. Однако на практике пострадавшего ждет только утечка данных.

Помимо этого, мошенники стали «по-новому» разводить абитуриентов: им звонят и призывают заполнить некую анкету, чтобы поступить на бюджетное место в вузе. Заполненную анкету просят подписать через СМС, но в итоге таким способом обманщики просто похищают доступ к «Госуслугам».

Также эксперт призвал не забывать о дропперах, которые через свой счет выводят украденные средства.

В пятой схеме развода мошенники с подменных номеров звонят жертве якобы с «Госуслуг», из банков с серьёзными угрозами или срочностью. С помощью угроз и манипуляций аферист «давит» на жертву и ворует личные данные, пароли или смс-коды.