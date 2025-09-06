Киберэксперт объяснил, как «обмануть» мошенников и перестать получать звонки

Если стандартные меры вроде приложений для блокировки спама, черных списков номеров и «щитов» не помогают, есть другой способ заставить мошенников прекратить звонки. Об этом «RT» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

По его словам, необходимо «заставить систему считать ваш номер нецелевым или убыточным активом». Для этого можно молчать во время звонка, затягивать разговор или использовать голосового помощника, не соглашаясь ни на что.

«Стандартные меры безопасности – это щит. Но иногда щита недостаточно, нужна тактика. Мошенники – это система, и чтобы система перестала вас атаковать, ее нужно заставить считать вас "нецелевым", "убыточным" или "опасным" активом. Запомните, ваша главная цель – не победить в словесной дуэли, а заставить алгоритм вычеркнуть ваш номер из рабочего списка. Будьте хладнокровны, будьте умнее и оставайтесь в безопасности», – объяснил Бедеров.

Он также рассказал о так называемой «базе мамонтов» – списке номеров людей, которые когда-то сняли трубку мошенникам. Важно, чтобы номер был помечен как «брак» или «неактивный».

«Вы берете трубку, но ничего не говорите. Просто молчите и ждете. Автодозвонщики и многие скриптовые системы настроены на реакцию голоса. Молчание их сбивает с толку. Ваш номер в системе может получить статус "неактивный"», – пояснил эксперт.

Второй способ – максимально затянуть разговор, не раскрывая личной информации:

«Время – единственный ресурс мошенника. Чем его меньше у него останется на реальных жертв, тем хуже для его статистики. Вы не подтверждаете никаких данных, но создаете иллюзию взаимодействия. Потратив 5-10 минут на вас и не получив результата, мошенник, скорее всего, сам повесит трубку и внесет вас в свой внутренний стоп-лист как болтуна, который не ведется», – добавил Бедеров.

Он напомнил, что современные технологии позволяют перенаправлять звонки мошенников на голосового помощника, что также снижает риск нежелательных контактов.