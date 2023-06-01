Кибербуллинг, вирусы и опасные взрослые: как ученики Татарстана видят интернет-угрозы

Современное детство нельзя представить без гаджетов. Игры, мультфильмы и общение с друзьями — всё доступно по одному клику.

В каком-то смысле интернет — это новая улица. Можно натолкнуться на опасного взрослого или связаться с плохой компанией. Как защитить себя от интернет-угроз? Ответ на этот вопрос знают конкурсанты «Галактики информационной безопасности».

Рисунок Полины Давыдовой из Казани (предоставлен организаторами конкурса)

В апреле 2023 года Правительство РФ выпустило новую Концепцию информационной безопасности детей. Цель концепции — защита несовершеннолетних в интернете. В Татарстане уже на протяжении двух лет этой миссией занимается команда «Галактики информационной безопасности».

Проект создан для детей школьного возраста и взрослых, которые их окружают — учителей и родителей. «Галактика» воплощается в жизнь совместными усилиями Министерства образования и науки РТ и компании «Управление информационной безопасности».

На протяжении 2022-2023 учебного года ученики Татарстана рисовали плакаты, создавали презентации, снимали видео и не только. Конкурсанты размышляли на разные темы. Среди них — онлайн-мошенничество, общение в сети, защита персональных данных.

Рисунок Екатерины Епанешниковой из Елабуги (предоставлен организаторами конкурса)

Самыми активными участниками «Галактики информационной безопасности» стали ученики из Балтасинского, Альметьевского и Нижнекамского районов, а также учащиеся из Казани. За весь период конкурса организаторы приняли более 3 тыс. работ, а география участников охватила все районы республики. Познакомиться с детским взглядом на опасности в Сети можно в онлайн-галерее проекта.

Анализ работ участников показал, что для современных учащихся тема информационной безопасности чаще воспринимается как борьба с вредоносными программами, взломом учетных записей из-за ненадежных паролей или денежными потерями при атаке мошенников. В их представлениях киберпреступник — это хакер под черным капюшоном или бандит с темной повязкой на глазах. Однако такое видение не дает полной картины — ведь опасность может скрываться и за дружелюбным ликом анонимного друга.

Можно сказать, что для учеников риски в интернете предстают через призму технологических угроз и финансовых потерь. В то время как с большей вероятностью дети встретятся в интернете с вредоносными контентом, токсичным общением или пропагандой деструктивных сообществ. Например, при кибербуллинге основные угрозы чаще исходят от одноклассников или друзей по играм. Таким образом, при воспитании интернет-поведения детей важно уделять внимание проблемам не только в технической части сферы, но и в социальной.

Рисунок Полины Якушкиной из Лениногорска (предоставлен организаторами конкурса)

Чтобы помочь взрослым доступно и интересно рассказать про социальные онлайн-риски, на портале проекта подготовлены авторские материалы про подозрительных интернет-друзей, сложности интернет-травли и другие актуальные темы. В дальнейших планах проекта — реализовать интерактивную онлайн-игру для младшеклассников и продолжить просветительскую деятельность в новом учебном году.

В День защиты детей команда «Галактики информационной безопасности» хотела бы напомнить взрослым, что в мире новых технологий важно помочь детям избежать опасностей не только в реальной жизни, но и в виртуальной.