Кибербитва Standoff впервые пройдет в Казани

Кибербитва по информационной безопасности Standoff 13 впервые пройдет в Казани в 2024 году. Крупнейшее противостояние между этичными хакерами и защитниками будет проводиться на двух площадках: в Москве на Positive Hack Days 2024 и в Казани в рамках международного экономического форума KazanForum.

Организаторами кибербитвы Standoff в Казани выступят компании Positive Technologies и Innostage. На площадке форума они построят физический макет цифрового государства, проведут отбор команд защитников, состоящих из представителей стран – участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), и обеспечат менторинг команд защитников на этапах подготовки и участия в кибербитве.

Содействие в организации мероприятия окажет Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Соглашение об этом было подписано на XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: Kazanforum».

Кибербитва Standoff — это противостояние специалистов по кибербезопасности и этичных хакеров за инфраструктуру ИТ-систем условных компаний из разных отраслей, работающих в виртуальном государстве.

«На Kazanforum 2023 мы проводим прямую трансляцию кибербитвы Standoff из Москвы на форум в Казани, который проводится в эти же даты. Через год мы пойдем еще дальше: мероприятие пройдет как в Москве, так и в Казани. Участие команд защитников из исламских стран выведет международный статус Standoff на новый уровень», — рассказывает Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Киберучения Standoff традиционно проводятся два раза в год на базе платформы киберполигона, на котором воссозданы технологические и бизнес-процессы компаний из разных секторов экономики: атомной энергетики, металлургии, логистики, финансовой сферы, ЖКХ и т.д. Он позволяет в полевых условиях отработать реальные сценарии атак хакеров, которые (как и в жизни) не связаны никакими ограничениями, и также совершают новые и нестандартные ходы.

Специалисты по ИБ получают возможность не только лучше понять отраслевую специфику ИТ-инфраструктур, но понять ход действий хакеров. Работу обеих команд оценивает профессиональное жюри, состоящее из практиков, ежедневно отражающих кибератаки в Центре противодействия киберугрозам Innostage CyberART.