Аналитик предупредил, что удаление фото с телефона не предотвратит утечку данных

Удаление фотографии из галереи или менеджера файлов не обязательно означает, что ее больше нет на смарфтоне. Снимок может остаться в резервных копиях, облачных сервисах или кеше приложений. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, передает RT.

«Автоматическая синхронизация с «Google Фото», iCloud, «Яндекс Диском» и другими сервисами часто включена по умолчанию. Даже если удалить изображение с устройства, оно нередко остается в облаке или в резервных копиях», – объяснил специалист.

К тому же на смартфонах фото могут сохраняться в скрытых альбомах или временных хранилищах. На некоторых гаджетах файлы и вовсе можно восстановить через системные инструменты в течение нескольких недель.

«С технической точки зрения удаление файла не означает его физического стирания с носителя. Операционная система просто помечает область памяти как свободную, но до тех пор, пока она не будет перезаписана, данные остаются доступными для восстановления», – подчеркнул эксперт.

На Android-устройствах доступ к внутреннему хранилищу может быть получен через root-доступ или сторонние утилиты, а на гаджетах Apple удаленные фото могут 30 дней сохраняться в специальном альбоме, а также в резервных копиях iCloud (если опция не была отключена).

Поэтому, акцентировал кибербезопасник, ключевое в защите личных данных – не только знать, как удалить файл, но и понимать, где и каким образом он может храниться. При этом «технические меры вроде полного форматирования или шифрования полезны, но <...> не заменяют самого важного – понимания того, какие действия вы совершаете в сети и как они могут сказаться на вашей безопасности».