Общество 31 марта 2026 11:52

Кибербезопасник объяснил, какие данные лучше не хранить в облаке

Важную информацию лучше не хранить даже в платном облачном хранилище. Такую рекомендацию дал в беседе с изданием «Абзац» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По словам специалиста, существует облачная инфраструктура разных классов защиты. Некоторые облака «взломать практически невозможно: их уровень информационной безопасности находится на высочайшем уровне», подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что «важную информацию хранить даже на платном сервисе не рекомендуется». «<...> пароли, документы могут быть подвержены несанкционированному доступу и использованы против пользователя», – пояснил Мясоедов.

При этом он добавил, что если пользователю, например, нужно место для хранения фотографий, публичный платный сервис вполне подойдет. Дело в том, что взломом хранилища обычного гражданина ради развлечения никто заниматься не будет – это сопряжено с определенными затратами.

#кибербезопасность #полезная информация
В топе
В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

30 марта 2026
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Новости партнеров