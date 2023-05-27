Кибератаки на цифровые ресурсы Татарстана участились в 120 раз с 2021 года

С начала 2023 года число атак на цифровые ресурсы Татарстана выросло сразу в 10 раз в сравнении с 2022 годом. А если брать показатели 2021-го, то в 120 раз, подчеркнул в беседе с ТАСС глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Если говорить о 2023 годе по отношению к 2021 году — [число кибератак] выросло в 120 раз. <...> Если говорить о 2023 к 2022 году, выросло в 10 раз», — заявил министр.

По его данным, в 2021 году зарегистрировано свыше 70 тыс. подобных инцидентов. А в 2023 году показатель уже достиг 375 тыс.

«Соответственно, по ожидаемым прогнозам, более 1 млн инцидентов в год», — подытожил он.

В марте прошлого года Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил создать штаб по противодействию кибератакам. Он действует, в частности, на крупнейших предприятиях республики.