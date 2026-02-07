KHL World Stars с Митчем Миллером уступила в первом полуфинале Матча Звезд КХЛ

Фото: khl.ru

Команда KHL World Stars, в которой выступает защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, уступила в первом полуфинале коллективу KHL U23 Stars.

Встреча на «УГМК-Арене» завершилась со счетом 8:5.

В составе KHL U23 Stars шайбы на свой счёт записали Артём Бондарь, Егор Виноградов (дубль), Матвей Короткий (дубль), Никита Евсеев, Егор Сурин (дубль). У KHL World Stars голы забили Даниэль Спронг (дубль), Эндрю Потуральски (дубль), Кевин Лабанк.