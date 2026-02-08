KHL RUS Stars разгромили команду U23 в финале звездного мини-турнира
В Екатеринбурге сегодня состоялся финальный матч звездного мини-турнира Континентальной хоккейной лиги. В решающей игре встретились команды KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Матч прошел на «УГМК-Арене» и завершился уверенной победой KHL RUS Stars со счетом 9:2, сообщает «Чемпионат».
В составе победителей отличились Константин Окулов, Данил Аймурзин, оформивший пять шайб, Андрей Белозеров, забросивший дважды, а также Вадим Шипачев. У команды KHL U23 Stars голами отметились Даниил Орлов и Михаил Ильин.
Ранее в матче за третье место команда KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars со счетом 9:6.