На главную ТИ-Спорт 8 февраля 2026 16:34

KHL RUS Stars разгромили команду U23 в финале звездного мини-турнира

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Екатеринбурге сегодня состоялся финальный матч звездного мини-турнира Континентальной хоккейной лиги. В решающей игре встретились команды KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Матч прошел на «УГМК-Арене» и завершился уверенной победой KHL RUS Stars со счетом 9:2, сообщает «Чемпионат».

В составе победителей отличились Константин Окулов, Данил Аймурзин, оформивший пять шайб, Андрей Белозеров, забросивший дважды, а также Вадим Шипачев. У команды KHL U23 Stars голами отметились Даниил Орлов и Михаил Ильин.

Ранее в матче за третье место команда KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars со счетом 9:6.

#хоккей
