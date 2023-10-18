КГМУ разработал виртуальный тренажер для будущих акушеров, имитирующий процесс родов

Сегодня в Москве на втором Международном конгрессе РОСМЕДОБР руководитель аккредитационно-симуляционного центра КГМУ Юрий Орлов представил уникальную программу для обучения врачей-акушеров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медуниверситета.

Разработка в виде VR-приложения не имеет аналогов в России. Квест-симулятор предназначен для обучения студентов-медиков и ординаторов, прежде чем те перейдут к реальной практике. В ней можно привести аналогию с компьютерной игрой: перейти на следующую ступень можно только при условии безошибочного выполнения предыдущего этапа.

Несмотря на то, что обучающийся действует самостоятельно, все его манипуляции отображаются на мониторе для обсуждения с преподавателем.

Фото: © Пресс-служба КГМУ

«Идея создания приложения возникла более 10 лет назад, однако на тот момент не было необходимой технической базы для ее реализации. Сейчас же технологии шагнули далеко вперед, и мы смогли приступить к воплощению идеи в жизнь», – рассказывает Юрий Орлов.

С внедрением данной программы студенты и ординаторы получат возможность пройти виртуальную практику с полным эффектом присутствия и воздействия на роженицу.

Руководитель центра отметил, что пока это только прототип рабочей программы, однако продукт уже сейчас позволяет оценить перспективы ее развития и план дальнейшего усовершенствования. Юрий Орлов уверен, что подобная практика будет максимально востребована в медицинских учебных заведениях, поскольку дает возможность не только работать руками, но и подготовиться к работе в акушерстве и гинекологии с психологической точки зрения.

Отметим, в этом году аккредитационно-симуляционному центру КГМУ исполнилось пять лет. На базе Центра студентам предоставляется возможность проходить практику с использованием высокореалистичного и высокотехнологичного обучающего оборудования, в ходе которой будущие медики отрабатывают мануальные и инструментальные навыки, которые ранее они изучали на лекциях и разбирали на семинарах.