КГМУ пригласил студентов и ученых к участию в программе «Казанский медицинский стартап»

10 октября на базе Казанского государственного медицинского университета откроется бесплатная программа, направленная на создание студенческих стартап-команд и обучение навыкам технологического предпринимательства. Стать ее участниками могут студенты, аспиранты и молодые ученые. Их ожидают лекции, воркшопы, работа с персональными трекерами и встречи с экспертами.

Программа реализуется на 5-миллионный грант, полученный вузом по итогам конкурсного отбора. Интересно, что казанский университет стал одним из пяти медицинских вузов, вошедших в число победителей. Всего же обладателями гранта стали 153 высших учебных заведения. Отбор проходил в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России.

Как отметили в КГМУ, их проект направлен на поиск, отбор и поддержку студенческих и молодежных технологических инновационных проектов, потенциально подходящих для внедрения в практическую медицинскую деятельность.

«Реализация данной программы под руководством опытных менторов, трекеров и экспертов позволит повысить качество подготовки проектов, увеличить количество студенческих стартапов, даст возможность сформировать основные навыки технологического предпринимательства воплощения научной идеи вплоть до конечного продукта. Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых присоединиться к нашей акселерационной программе», — заявил ректор вуза Алексей Созинов.

Ожидается, что программа завершится 15 декабря 2022 года.