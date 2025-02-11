КГМУ представит свои разработки для реабилитации бойцов СВО после ранений

Сегодня на выставке, приуроченной к торжественному собранию по случаю Дню российской науки, Казанский государственный медицинский университет представит свои разработки для реабилитации бойцов, получивших травмы на СВО.

Одна из представляемых разработок – внеротовое устройство для лечебной иммобилизации отломков при переломах челюстей. Это доступное устройство из современных материалов для оказания первой помощи пострадавшим с переломами челюстей, которое можно наложить, в том числе самостоятельно, за несколько секунд.

Опытные образцы устройства уже проходят клиническую апробацию в РКБ Минздрава РТ и Городской клинической больнице №7. Десять образцов направлены в зону СВО для получения отзыва от врачей-травматологов. Кроме того, изделие было представлено на мероприятии, проводимом Министерством здравоохранения России, «Ярмарка продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения», на котором также состоялся патентный аукцион, наметились перспективы взаимодействия с компанией «Медплант», изготовителем аптечек. Ведутся переговоры с республиканскими производителями.

Также на выставке будут представлены другие разработки КГМУ – устройство для раннего восстановления культи (футляр+ходунки), способы тейпирования культи, балансировочное устройство для координационной тренировки, устройства для активно-пассивной разработки голеностопного сустава и тренировки ходьбы.

Данные устройства и изделия могут быть применены при ранней реабилитации получивших ранения военнослужащих, это способствует уменьшению боли и дискомфорта, что делает процесс реабилитации более комфортным для пациента.

Использование специализированных устройств в ранней реабилитации может значительно улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов.

Подробно о разработках сегодня расскажет ректор КГМУ Алексей Созинов. Он представит гостям выставки проект «Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии у лиц трудоспособного возраста и членов их семей» и общероссийский исследовательский проект «Как спит Россия?», направленный на оценку нарушений сна.