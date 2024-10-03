КГМУ подготовил пособия по английскому языку к саммиту БРИКС

Фото: пресс-служба КГМУ

В преддверии Международного финансово-экономического форума БРИКС 2024 – IFE Forum BRICS 2024», который пройдет в столице Татарстана 22-24 октября, кафедра иностранных языков Казанского медуниверситета подготовила языковые пособия для специалистов медицинской сферы деятельности – русско-англо-немецко-французский медицинский разговорник и учебно-практическое пособие «Tolerance in healthCARE: Professional Culture and Communication Guide».

Как сообщили в вузе, разговорник, призванный помочь медикам в установлении взаимопонимания, сборе анамнеза, проведении осмотра, сообщении о ходе лечения и многом другом, включает в себя 11 подразделов. А сборник «Tolerance in healthCARE: Professional Culture and Communication Guide» («Толерантность в здравоохранение: Профессиональная культура и коммуникация») посвящен социокультурным, нормативным, нравственным и коммуникативным аспектам профессионального медицинского дискурса.

Отмечается, это уже не первый опыт КГМУ в составлении пособий по иностранным языкам к крупным международным форумам.

«Первое издание мы выпустили перед Универсиадой-2013, второе – к проведению футбольного Мундиаля 2018 года, – напоминает завкафедрой иностранных языков нашего вуза, доктор педагогических наук, доцент Ольга Макарова. – К саммиту БРИКС разговорник был расширен почти в два раза: в нем увеличены лексика и количество примеров, которыми можно воспользоваться при разговоре с пациентом. Также, учитывая предыдущий опыт, мы уделили повышенное внимание отдельным медицинским специальностям».

Новые пособия были подготовлены к семинару по английскому языку для специалистов медицины, который Казанский государственный медуниверситет совместно с Минздравом республики проводит в рамках подготовки и проведения саммита БРИКС. В обучающем мероприятии принимают участие 87 человек, включая врачей различных специальностей – кардиологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой диагностики, ревматологов, пульмонологов, стоматологов, а также врачей и медсестер скорой медицинской помощи. Все они уже знают английский язык на хорошем уровне, и данный курс поможет им лучше и эффективней воспользоваться своими языковыми навыками.