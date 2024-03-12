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КГМУ обновит оборудование на 6,6 млн рублей по нацпроекту «Наука и университеты»
КГМУ оборудует учебные помещения на 6,6 млн рублей по национальному проекту «Наука и университеты». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Деньги пойдут на приобретение препаровочных стационарных столов с двойной вытяжкой, стульев со спинкой и подлокотниками, шкафа для хранения химреактивов, столов для размещения на нем инструментария, большого хирургического набора инструментов и др.
Оснастят помещения учебного здания КГМУ по ул. Горького, д. 35. Отмечается, что это будет сделано для достижения результатов федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты».
Подача заявок продлится до 25 марта. Победитель аукциона должен будет поставить все оборудование за 30 дней после завершения ремонта в помещении, но не позднее 30 июня этого года.
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