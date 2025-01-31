КГМУ и Минтруд РТ провели телемост для школьников Татарстана

Факультет социальной работы Казанского медуниверситета и Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана провели для школьников республики телемост «Человеку нужен человек». Он стал первым профориентационным мероприятием такого формата, сообщают его организаторы.

Очными участниками события стали 150 старшеклассников Казани. Еще несколько сотен учеников школ изо во всех районов республики приняли участие в режиме конференцсвязи. Представители КГМУ и профильного ведомства рассказывали об обучении специальности «социальный работник» и о работе в этой сфере.

С приветственным словом к старшеклассниками обратилась заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева. Она рассказала о важности профессиональной деятельности в социальной сфере и перспективах карьерного роста.

«В наше стремительное время многие профессии теряют свою актуальность и просто исчезают из жизни, уступая место новым, более информатизированным профессиям. Многие работают удаленно, но в социальной работе удаленный формат невозможен, и никакие цифровые технологии никогда не заменят социального работника, его человеческого тепла и заботы. Мы всегда будем работать в личном контакте, ведь человеку нужен человек. И если вы чувствуете в себе эти важные душевные порывы, если вы хотите помогать людям, видеть тепло и благодарность в человеческих глазах за оказанную вами помощь, то профессия социального работника для вас!» — заявила она.

Ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов в свою очередь отметил, что, обучаясь в этом вузе по специальности «социальный работник», можно получить дополнительную квалификацию и диплом практического психолога.

«Обучение на факультете социальной работы с точки зрения личностной и карьерной возможностей дает большие перспективы. В Казанском ГМУ два проректора являются выпускниками этого факультета. Если вы всерьез думаете о своем будущем — а сейчас самое время это сделать — помните, что востребованность в этой профессии очень большая», — подчеркнул он.

Кроме того, Созинов напомнил, что с 2025 года Казанский медицинский университет вводит новую программу бакалавриата по специальности «психология»: обучать бакалавров будут преподаватели КГМУ.

Затем слово взяла декан факультета социальной работы Казанского ГМУ Маргарита Максимова. «В 1991 году в России впервые появилась профессия „социальная работа“. Казанский медуниверситет был в числе трех первых вузов, открывших факультет социальной работы. За эти годы мы накопили большой опыт преподавания, создали серьезную базу для практического обучения и дальнейшего трудоустройства. И мы по праву гордимся успехами наших выпускников», — заметила она, а также перечислила условия поступления на факультет социальной работы.

Затем к участникам обратилась студентка 4-го курса факультета социальной работы КГМУ Ясмина Хайрутдинова. Ее рассказ о внеучебной жизни в Казанском медуниверситете вызвал у слушателей неподдельный интерес.

Завершила телемост начальник отдела государственной службы и кадров Минтруда РТ Алла Берникова, напомнившая о порядке прохождения целевого обучения по специальности «социальный работник».

Подробную информацию о поступлении на факультет социальной работы и высшего сестринского образования КГМУ по направлению «социальная работа» можно получить на официальном сайте медуниверситета.