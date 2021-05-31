КГЭУ впервые вошел в мировой рейтинг влияния вузов THE University Impact Rankings

Казанский государственный энергетический университет впервые вошел в мировой рейтинг влияния вузов THE University Impact Rankings. Самых высоких показателей КГЭУ достиг по блокам «Ответственное потребление и производство», заняв позицию 201-300 среди 503 мировых университетов, и «Партнерство в интересах устойчивого развития», войдя в ТОП 601-800 среди 1154 участников.

Рейтинги британской исследовательской группы Times Higher Education входят в число наиболее влиятельных рейтингов мира. Одним из направлений работы этой группы является международный рейтинг THE University Impact Rankings, который ранжирует университеты в зависимости от активности их участия в реализации целей устойчивого развития. Эти глобальные цели были приняты на Генеральной ассамблее ООН в 2000 году в качестве ориентиров мирового развития и объединены в 17 групп: от целей в области обеспечения качественного образования до задач в области международного сотрудничества на основе равных возможностей.

Методология THE University Impact Rankings строится на анализе трех сфер деятельности университетов: исследования, решающие наиболее актуальные мировые проблемы; социально ориентированные программы — непосредственная деятельность университета в обществе; управление ресурсами, вклад университета в образование в широком смысле. При этом используются три категории индикаторов — научные публикации, размещенные в рецензируемых журналах; числовые (количество выпускников университета в какой-либо отрасли, например) и качественные (инновации, внедрения, деятельность университетов по различным направлениям) показатели.

На данный момент Times Higher Education опубликовало третий выпуск рейтинга THE University Impact Rankings — 2021, в который впервые вошел Казанский государственный энергетический университет. Вузы сравниваются по четырем процессам: исследования, управление, информационная политика и обучение. Всего для участия в рейтинге 2021 года рассматривалось более 1200 университетов из 98 стран, что почти на 500 больше, чем в прошлогоднем рейтинге. Россия — лидер по количеству вузов-участников (86). В общий рейтинг вошли 75 российских вузов.

Казанский энергетический университет в общемировом рейтинге вошел в группу университетов диапазона 801-1000. Среди российских вузов КГЭУ занимает строку в диапазоне 36 — 47 и третье место среди университетов Татарстана. Другие вузы республики заняли следующие позиции в рейтинге: КНИТУ (КАИ) — 601-800, КНИТУ (КХТИ) — 801-1000, КГМУ — 801-1000, Университет «Иннополис» — 1001+.

Кроме того, КГЭУ вошел в премьер-лигу предметного Национального агрегированного рейтинга, который впервые представлен общественности 22 апреля 2021 года. Он составляется Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и аккумулирует в себе оценку укрупненных групп специальностей и направлений подготовки (УГСН) по шести источникам: предметные рейтинги ведущих российских агентств, популярные мировые предметные рейтинги, предметный рейтинг по индексу Хирша, рейтинг по результатам оценки качества обучения и предметный рейтинг по результатам независимой оценки программ.

При этом используется методика агрегирования рейтингов, предполагающая более широкое позиционирование УГСН вуза — переход от мест в рейтингах к лигам. КГЭУ показал высокие оценки по нескольким направлениям. Так, по УГСН «Электро- и теплоэнергетика», где соревновались 162 образовательные организации, КГЭУ оказался в высшем дивизионе — в Премьер-лиге. По УГСН «Информатика и вычислительная техника», где рассматривались показатели 324 участников, университет занял позицию в первой лиге из четырех возможных. Ту же позицию КГЭУ занял по УГСН «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии», где сравнивались 86 образовательных организаций.

По остальным пяти УГСН: «Машиностроение» с 162 участниками, «Химические технологии», в рамках которых оценивались 88 образовательные организации, «Техносферная безопасность и природообустройство» с 196 участниками, «Технологии материалов», где соревновались 76 образовательных организаций, «Экономика и управление», где участвовал 501 вуз, КГЭУ вошел во вторую лигу рейтинга из четырех возможных.