КГЭУ воспитывает новое поколение инженерно-технической интеллигенции

Молодежная политика, которая проводится в Казанском государственном энергетическом университете – одна из стратегических целей развития вуза.

Как отметил Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета 22 декабря, необходимо создавать все условия для максимального раскрытия потенциала молодежи, чтобы каждый молодой человек нашел свое место в жизни и стал востребованным обществом.

«Казанский государственный энергетический университет выступает не только как социальный институт подготовки профессиональных кадров высшей квалификации, но и воспитывает новое поколение инженерно-технической интеллигенции», – отмечает проректор КГЭУ по воспитательной и социальной работе Ирина Жукова.

Студентам КГЭУ предоставлены самые широкие возможности для самореализации во внеучебной деятельности. Это и спорт, и творчество, и трудовые отряды, и общественные организации самого разного плана. В вузе созданы достойные условия для разностороннего гармоничного развития личности: активно действуют Студенческий и Спортивный клубы с соответствующей инфраструктурой, музей, развиваются студенческие общественные объединения.

Победы студентов вуза в конкурсах различного уровня являются важным показателем успешной реализации молодежной политики в Казанском энергетическом университете.

В этом году представители КГЭУ стали призерами Всероссийского студенческого форума «Твой Ход -2022» президентской платформы «Россия — страна возможностей» под кураторством первого заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Мероприятие проходило с 11 по 17 декабря в Москве. Шестеро студентов КГЭУ приняли участие в разных треках форума. Арслан Мугинов занял первое место в треке «Делаю» с проектом «Цикл образовательных мероприятий по аддитивному производству и цифровым технологиям» и выиграл 1 миллион рублей. Регина Рамазанова стала победителем трека «Определяю» с проектом «ENERGY LAB».

На фото: Арслан Мугинов

«Мне во многом помог победить опыт защиты проектов на конкурсе «Грант ректора КГЭУ» и опыт выступления на ежегодной научно-практической конференции «Тинчуринские чтения», которую проводит наш университет, а также другие навыки проектной деятельности, которые я получил в КГЭУ», – считает Арслан.

Немало побед в этом году одержали студенты и аспиранты Казанского энергоуниверситета и в конкурсах регионального уровня. Евгений Дьячук занял первое место в Республиканском конкурсе «Лидер года -2022», организаторами которого выступают министерство по делам молодежи РТ и Совет детских организаций РТ. Он стал «Лидером года -2022» в специальной номинации «Руководитель детского/молодежного объединения 18-24 лет». Аспирант кафедры «Теоретические основы теплотехники» Вадим Зинуров победил в III республиканском конкурсе «Инженер года» в номинации «Энергетика».

Особую роль в реализации возможностей молодежи во время учебы в КГЭУ играет грантовая поддержка студенческих стартапов в рамках федеральной программы «Платформа технологического предпринимательства». В этом году 13 представителей Казанского энергетического университета стали обладателями гранта «Студенческий стартап» и получили по 1 млн рублей.

Кроме того, КГЭУ стал единственным вузом из Татарстана, победившим в федеральном конкурсе на создание университетской предпринимательской «Точки кипения». Более двух тысяч студентов и аспирантов вуза прошли обучение по программе «Организация акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив». В итоге слушатели программы подготовили 125 стартап-проектов. КГЭУ выиграл также грант «Университетская стартап-студия» в составе консорциума с КФУ и ПАО «КАМАЗ».