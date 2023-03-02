КГЭУ предлагает нефтяникам безопасную технологию антикоррозийной очистки труб

По расчетам авторов инновационной разработки, технология антикоррозийной очитки труб позволит увеличить производительность процесса в четыре раза и снизить его себестоимость вдвое.

В нефтегазовой отрасли давно существует проблема реновации труб, которые выводятся из эксплуатации не из-за того, что они выработали ресурс, а из-за плотнофиксированных солевых отложений, в том числе имеющих повышенный радиационный фон из-за содержания природных радионуклидов. В принципе, после качественной очистки их можно использовать повторно или сдать в металлолом. Но дело в том, что все существующие ныне технологии реновации таких труб либо имеют ограничения по климатическим условиям, либо применимы только в цеховых условиях, либо обеспечивают низкое качество очистки, а также не обеспечивают сбора отходов непосредственно в производственном цикле для последующей утилизации, особенно радиационно загрязненных.

«Мы предлагаем создать передвижной модуль с применением технологии эффективной очистки внутренних поверхностей насосно-компрессорных, бурильных и других труб, а также удаления и сбора продуктов очистки в ходе одной операции непосредственно на производственном объекте. Такой модуль можно эксплуатировать круглогодично под открытым небом в круглосуточном режиме», — рассказывает научный сотрудник инжинирингового центра КГЭУ «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения» Алексей Скворцов.

Это принципиально новое конструктивное решение. Сам аппарат выполнен по схеме жидкостного реактивного двигателя. В качестве топливной пары используется жидкое углеводородное топливо и воздух. В сверхзвуковую струю продуктов сгорания вводятся частицы абразива, которые разгоняются в специальной камере до скорости 3 Маха. Это обеспечивает высокую производительность и высокое качество очистки, труднодостижимое другими методами.

Аппарат используется в составе очистной установки с дистанционным управлением, которая производит загрузку загрязненных труб, очистку, выгрузку очищенных труб и сбор продуктов очистки в автоматизированном режиме.

Опытная эксплуатация разработанных в КГЭУ термоабразивных аппаратов показала, что они безопасны для персонала, не требуют дополнительного оборудования для подачи абразива, имеют надежный дистанционный запуск и управление, пригодны для круглогодичного использования в полевых условиях и, по сравнению с аналогами,имеют высокий ресурс.

«Сейчас нам предстоит решить две взаимосвязанные, но относительно самостоятельные задачи. Во-первых, создать новую линейку типоразмеров аппаратов с кратно повышенными характеристиками. Во-вторых, реализовать на практике разработанную нами новую конструктивную схему роботизированной производственной установки», — добавляет Алексей Скворцов.

В совокупности планируется увеличение производительности процесса не менее чем в четыре раза по сравнению с показателями, достигнутыми в пилотных установках. При этом ожидается, что себестоимость очистки погонного метра трубы снизится примерно в 2-2,5 раза.

Технология позволяет повторно использовать б/у трубы, которые в настоящее время в огромных количествах безвозвратно выводятся из эксплуатации. Это способствует снижению производственных расходов, и в свою очередь обеспечивает снижение себестоимости нефтедобычи и бурильных работ. Поэтому проблема реновации б/у труб в настоящее время является актуальной.



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