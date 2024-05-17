КГЭУ на KazanForum подпишет соглашение с университетом из Саудовской Аравии

Сегодня в рамках KazanForum состоится подписание соглашения между Казанским государственным энергетическим университетом и Университетом бизнеса и технологий из Саудовской Аравии. Об этом на экспертной пресс-конференции «55 лет ОИС: практическая реализация многовекторного сотрудничества России и ОИС в целях диалога» рассказала советник ректора КГЭУ по международным делам Гузель Нежметдинова.

«Сегодня мы планируем подписать договор с Университетом бизнеса и технологий Саудовской Аравии. Мы очень благодарны нашим коллегам, которые проделали огромный, длинный путь, чтобы всё это свершилось», — подчеркнула она.

Нежметдинова также напомнила, что казанский вуз уже сотрудничает со многими странами, в том числе с Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, а также с Турцией, Индонезией и рядом других государств.

«Российские университеты и университеты восточного мира всегда были очень близки, в частности, в Татарстане. Наша республика всегда играла одну из ведущих ролей в становлении как культур, так и языков таких стран, как Турция, Афганистан и других. Об этом уже забыли, но XVIII-XIX века — это то время, когда татарские ученые играли огромную роль в восточном мире. И самое главное, что это образование работает не только во благо мусульманского населения, но также во благо всего населения, которое есть в России, и тех национальных меньшинств, которые есть в восточных странах», — заявила советник ректора КГЭУ.

В свою очередь декан по научным исследованиям Университета бизнеса и технологий в Джидде доктор Руаа Бинсаддиг отметила важность сотрудничества с российскими высшими учебными заведениями.

«Наш слоган — обучение для получения последующего хорошего места работы и создания своего бизнеса, поэтому этот аспект очень важен. Мы рады, что наши студенты участвуют в мировых событиях, у нас есть программы обмена, очень важная область сотрудничества — это научные исследования, у нас есть хабы в бизнес- и технологических направлениях. Важным является тот факт, что мы настроены на то, чтобы наши студенты могли трансформироваться, трансформировать свой опыт», — заключила она.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.