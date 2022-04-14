КГЭУ – лучший вуз Татарстана по патриотическому воспитанию

Казанский государственный энергетический университет стал победителем конкурса на лучшую организацию патриотической работы среди учреждений высшего и среднего образования Республики Татарстан в номинации «Лучшее учебное заведение высшего профессионального образования по организации патриотической работы».

Диплом первой степени ректору КГЭУ Эдварду Абдуллазянову вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на заседании Координационного совета Республики Татарстан, которое состоялось 8 апреля.

«Конечно, основная задача любого вуза — выпустить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В КГЭУ неплохо справляются с этой задачей. Но не менее важно выпустить во взрослую жизнь патриотов, которые знают историю Отечества, уважают традиции и память своего народа. И награда нашего университета за лучшую организацию патриотического воспитания — признание того, что мы успешно справляемся и с этой задачей», — говорит Эдвард Абдуллазянов.

Первое место в номинации «Лучший куратор в области гражданско-патриотического воспитания молодого поколения» тоже заняла представитель КГЭУ — замдиректора Института электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета, старший преподаватель Екатерина Федосеева. Торжественное награждение студентов и их куратора состоялось 6 апреля в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Награду им вручил генерал-майор запаса Александр Бородин — начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия».

Одним из ключевых моментов презентации Екатерины Федосеевой на конкурсе стало участие ее студентов в проекте «Поисковая тропа». Каждый год в апреле ребята отправляются на раскопки в места ожесточенных боев времен Великой Отечественной войны и поднимают останки погибших солдат, чтобы они не числились в списках пропавших без вести, а потомки могли похоронить их с почестями. Три года назад поисковики КГЭУ наши останки бойца и его медальон с вкладышем в районе немецких позиций, в четырех километрах от деревни Мясной Бор (Новгородская область). Студентам с помощью экспертов РОМО «Отечество РТ» удалось расшифровать надписи на почти истлевшем вкладыше и установить личность погибшего. Оказалось, что родственники никогда не забывали его и все это время пытались найти информацию о нем. Они были очень благодарны поисковикам.

Студенты из группы Екатерины Федосеевой также принимают участие в военно-полевых сборах в спортивно-оздоровительном лагере КГЭУ «Шеланга». Проект реализуется в рамках образовательно-патриотического проекта «На войне, как на войне» совместно с ВПО «Легион» и музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ. Ребята слушают лекции по истории России и о ходе основных сражений Гражданской и Великой Отечественной войн, а также участвуют в реконструкции настоящих боев.