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КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
Представитель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что силовые структуры республики сумели предотвратить атаки боевых дронов по Минску и его окрестностям со стороны Литвы, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что КГБ, сотрудничая с другими силовыми органами, провела ряд оперативных мероприятий, которые позволили предотвратить удары боевыми дронами по объектам в столице и пригородах.
Выступая на Всебелорусском народном собрании, Тертель отметил, что работа в данном направлении продолжается, однако в настоящий момент не может предоставить подробную информацию общественности.
Собрание, которое проходит в новом конституционном статусе, ожидается, что примет решение по проектам новой военной доктрины и концепции национальной безопасности Белоруссии в четверг.
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