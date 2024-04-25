КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске

Представитель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что силовые структуры республики сумели предотвратить атаки боевых дронов по Минску и его окрестностям со стороны Литвы, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что КГБ, сотрудничая с другими силовыми органами, провела ряд оперативных мероприятий, которые позволили предотвратить удары боевыми дронами по объектам в столице и пригородах.

Выступая на Всебелорусском народном собрании, Тертель отметил, что работа в данном направлении продолжается, однако в настоящий момент не может предоставить подробную информацию общественности.

Собрание, которое проходит в новом конституционном статусе, ожидается, что примет решение по проектам новой военной доктрины и концепции национальной безопасности Белоруссии в четверг.