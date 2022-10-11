КГБ Белоруссии заявило о подготовке на Украине боевиков для захвата райцентра республики

На Украине иностранные спецслужбы подготовили до 300 боевиков для захвата одного из райцентров Белоруссии, заявил председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. Это необходимо западным странам «для развития наступательной операции», утверждает он.

Не только на Украине, но также в Польше и Литве занимаются профессиональной подготовкой боевиков под руководством иностранных инструкторов, убежден Тертель. По его словам, Запад также прорабатывает вариант использования тактического ядерного оружия.

«Обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», – цитирует РИА Новости главу КГБ Белоруссии.

Напомним, сегодня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет в планах нападать на Белоруссию и предложил разместить на украино-белорусской границе международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.