КФУ запустит мобильный демонстрационный комплекс «Физика в экспериментах»

Казанский федеральный университет планирует запустить мобильный демонстрационный комплекс «Физика в экспериментах» и зеркальную лабораторию «Физика социальных явлений». Об этом сообщил первый проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа в Казани.

«Физика – это основа фундаментальных наук. Но, к сожалению, в школах, особенно отдаленных населенных пунктов, нет возможности продемонстрировать ученикам все эксперименты, поучаствовать им в реальных экспериментах. Поэтому предлагается на базе автобуса создать такой мобильный демонстрационный комплекс, который мог бы ездить по районам. И мы готовы тиражировать этот опыт на всю Россию», – сказал Таюрский.

Он уточнил, что это мероприятие будет проводиться в рамках проекта «Физико-математический прорыв в РТ». В этом году стартовала «математическая часть» этого проекта, добавил проректор.

По проекту предполагается создавать математические кружки для 5-7 классов, физико-математические предпрофильные классы, проводить лекции, фестивали, издавать учебные пособия и оснащать классы оборудованием.

«Мероприятия являются, с одной стороны, стандартными, с другой – при поддержке республики мы готовы предоставлять гранты учителям, школам, школьникам. Сейчас проводим первые мероприятия. Вторая часть проекта, которая касается физики, прорабатывается. Она требует гораздо большего финансирования», – отметил Таюрский.

По его словам, в «физическую часть» проекта войдет мобильный демонстрационный комплекс «Физика в экспериментах». Кроме того, КФУ совместно с Казанским государственным институтом культуры запустит зеркальную лабораторию «Физика социальных явлений». «Ее цель – привлечь гуманитариев к возможностям современного физико-математического аппарата для решения широкого круга социальных задач», – подчеркнул проректор.

Таюрский также рассказал об исследовании, которое провела лаборатория университета по текстовой аналитике. В частности, студентам первых и вторых курсов предложили воспроизвести текст из учебника по предмету, который они полгода – год назад проходили. В результате только 12% учащихся смогли что-то воспроизвести из прочитанного текста.

«Это означает, что мы учебники пишем, но совершенно не учитываем то, что молодое поколение по-другому мыслит. Здесь мы должны серьезно поработать вместе со школами», – констатировал представитель КФУ.

Таюрский заметил, что у современных школьников и студентов часто фундаментальные знания заменяются наслышанностью. «Благодаря информационным технологиям они много раз слышат какое-то понятие и привыкают к нему. Из этого возникает ложное целеполагание. Здесь мы упускаем очень важную вещь: мы много работаем со школами, учителям, школьниками, но с родителями просветительскую деятельность ведем достаточно мало. А зачастую родители определяют будущую образовательную траекторию своих детей», – пояснил он.

Еще одна проблема, которая возникла из-за развития интернета и искусственного интеллекта, – потеря любознательности и пытливости у школьников. «Нет такого интереса к знаниям, потому что можно набрать слово, понятие, и тут же тебе интернет выдает ответ. При этом неважно, правильная информация или нет. Поэтому мы опять получаем не фундаментальные знания, а наслышанность. Это большая проблема», – заключил проректор.