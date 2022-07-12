КФУ запустил новые программы магистратуры в сфере IT

Институт вычислительной математики и информационных технологий (ИВМиИТ-ВМК) провел сегодня круглый стол «Хватит ли айтишников Татарстану: как вырастить, удержать и вернуть?».

В нем приняли участие представители популярных сервисов по поиску работы, рекрутинговых агентств, крупных компаний и организаций, работающих в сфере инновационных технологий.

Главной темой обсуждения стало повышение требований к студентам от компаний, работающих в сфере информационных технологий, из-за чего учащимся требуются дополнительные навыки и знания.

Вместе с тем директор ИВМиИТ-ВМК Дмитрий Чикрин сообщил, что в этом году институт расширит программу подготовки IT-специалистов. Так, с начала учебного года появятся новые программы по подготовке магистрантов.

«С сентября этого года у нас появятся две полностью новых магистратуры и одна переформатированная. К принципиально новым относятся направления “Искусственный интеллект”, по которому был выигран грант и “Специальная робототехника”», – рассказал Чикрин.

По направлению «Инфокоммуникации в специальной робототехнике», которая открывается в рамках программы «Приоритет 2030», магистров будут готовить по направлениям промышленного построения и моделирования специальных робототехнических и беспилотных систем, обучать алгоритмам технического зрения и системам навигации беспилотных систем (наземных, воздушных, наводных и даже космических). Готовить специалистов будут не только академические ученые, но и самые высококвалифицированные практики, которые работают над реальными проектами в сфере построения беспилотных систем.

Директор института добавил, что полностью была обновлена магистерская программа «Фундаментальная информатика». Она объединила в себе все наработки по профильным и научным направлениям для выпуска специалистов-системщиков.

Дмитрий Чикрин отметил, что система обучения в институте позволяет вносить изменения в программу образования в соответствии с теми потребностями, которые возникают в сфере инноваций. Для этого необходимо обратится в институт с предложением расширить программу подготовки.

«Со следующего года появится целевое обучение специалистов, и если какой-то компании нужно, чтобы мы подготовили кадры по конкретной специальности, то она делает заявку на дополнительные места для необходимого количества учеников, и мы начинаем готовить специалистов», – заявил спикер.

Он добавил, что целевое обучение работает в институте уже давно, однако в новых направлениях магистратуры оно будет приоритетным и направлено в основном на те знания, которые необходимы в современных реалиях.

В настоящее время на одном направлении магистратуры может обучаться 40 человек – 20 бюджетных и 20 контрактных мест. Однако институт готов обучать большее количество студентов. Помимо новых магистратур в связи с актуальностью и необходимостью новых специалистов увеличено количество бюджетных мест в магистратуры, связанные с информационной безопасностью: «Информационная безопасность экономических систем» и «Математические основы и программное обеспечение информационной безопасности и защиты информации».

Дмитрий Чикрин подчеркнул, что обучение в институте полностью отвечает современным требованиям к подготовке IT-специалистов. По его словам, в основе образовательных методик – уникальные технологии, которые сочетают фундаментальную математическую подготовку с отработкой практических навыков.

«Мы учим наших студентов разбираться как устроена система. Мы их учим не строить из кубиков лего, а объясняем, как производить это самое лего. То есть мы учим студентов разрабатывать базовые элементы, чтобы на их основе получать максимально качественный продукт», – пояснил спикер.

С каждым годом институт пользуется все большей популярностью. Так, в последние годы конкурс на поступление по программе бакалавриата достигает 60 человек на одно место, а проходной бал по результатам ЕГЭ на специальности варьируется от 264 до 296.

«Отрасль перспективная. Мы по многим направлениям являемся если не первыми, то точно в числе лидеров по Российской Федерации», – заключил спикер.