КФУ занял второе место среди российских вузов по количеству иностранных студентов

Казанский федеральный университет занял второе место среди российских вузов по количеству иностранных студентов, сообщает пресс-служба КФУ.

«В 2021 – 2022 учебном году в Казанском федеральном университете, включая Елабужский и Набережночелнинский институты, обучаются 10 883 иностранных гражданина из 101 страны, что почти на 900 человек больше, чем в прошлом году», – рассказал проректор по образовательной деятельности вуза Тимирхан Алишев.

По его словам, чаще всего Казанский федеральный университет выбирают граждане Узбекистана, Китая, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана, Ирана, Турции и Египта. Самыми популярными специальностями у студентов-иностранцев являются «Экономика», «Лечебное дело», «Лингвистика», «Менеджмент», «Стоматология», «Программная инженерия», «Нефтегазовое дело».

По информации Минобрнауки РФ, лидирует по количеству иностранных обучающихся Российский университет дружбы народов. В целом общее количество иностранных студентов в России за последние три года выросло более чем на 26 тыс. человек.