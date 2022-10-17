КФУ занял четвертое место в списке самых востребованных вузов среди иностранцев

Казанский федеральный университет занял четвертое место в списке самых востребованных вузов у иностранных граждан по результатам приема 2022 – 2023 учебного года. Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на данные Россотрудничества.

«В этом году на все уровни образования в КФУ было подано более 25 тыс. заявлений от 10 566 иностранцев. По результатам отборочных процедур на основные и дополнительные программы обучения зачислено 4 170 граждан из 72 стран – от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки», – отметили в пресс-службе.

Самое большое количество иностранных студентов зачислено в этом году из Ирана и Туркменистана – их доля составляет 38%. Наиболее востребованы у иностранных обучающихся такие направления и специальности, как «Лечебное дело», «Стоматология», «Экономика», «Международные отношения», «Филология» и «Лингвистика».

В рамках приемной кампании в вузах России были созданы 23 тыс. мест по квоте для иностранных граждан, лиц без гражданства и российских соотечественников. На разные направления подготовки в КФУ по квоте Россотрудничества поступили 257 человек, на подготовительный факультет – 143 человека.