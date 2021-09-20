КФУ выступил на защите своей стратегии развития в программе «Приоритет 2030» в Москве

Сегодня в Москве ректор Казанского Федерального (Приволжского) университета Ильшат Гафуров представил Комиссии Минобрнауки РФ программу развития вуза на ближайшие 10 лет и основные стратегические проекты. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Проекты, которые вуз планирует развивать в указанный период, сфокусированы на внедрении новых технологий персонализированного здоровьесбережения, создании уникальной отечественной системы технологических решений для перехода к низкоуглеродной («зеленой») экономике с учетом рационального использования природных ресурсов территории, развитии информационных технологий, а также на формировании полного цикла дизайна материалов с заданными свойствами.

«Программный, глобально ориентированный подход позволил нам последовательно осуществить системные преобразования, запустить значимые международные проекты, сформировать перспективные „точки роста“ — в биомедицине, в сфере добычи и переработки углеводородного сырья, в АйТи и космических технологиях, а также педагогических исследованиях. Сегодня мы ставим перед собой цель содействовать развитию Татарстана, улучшению его позиций на международном уровне, делая акцент на научной, инновационной и образовательной составляющих», — сказал Ильшат Гафуров.

Программа «Приоритет 2030» нацелена на формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Минобрнауки РФ объявило о запуске проекта 24 июня. Защита дорожных карт началась 10 сентября, на победу в конкурсе претендуют 187 вузов. Комиссия Министерства науки и высшего образования РФ будет оценивать программы вузов-претендентов на участие в проекте до 25 сентября. Предполагаемый срок реализации программы — 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы.

Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.