КФУ выпустит 10 тыс. тонн антисептического препарата для нужд СВО

Казанский федеральный университет в этом году выпустит 10 тыс. тонн антисептического препарата для нужд специальной военной операции. Об этом сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на седьмом заседании Государственного Совета РТ VII созыва.

«Запущено производство инновационного антисептического препарата в Чебоксарском объединении имени В. И. Чапаева. Уже выпущена первая партия – около тысячи тонн», – рассказал он.

По словам Сафина, в этом году производство препарата готовится на Брянском химическом заводе.