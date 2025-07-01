КФУ ввел более 70 новых образовательных программ для бакалавриата и магистратуры

В Казанском федеральном университете в этом году введено более 70 новых образовательных программ для бакалавриата и магистратуры. Об этом сообщила проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Есть качественно переработанные классические направления подготовки, связанные с деятельностью нашего университета, и очень интересные программы с совершенно фантастическими названиями», – рассказала она.

Среди классических программ бакалавриата Турилова назвала такие направления, как «Юрист в IT-сфере», «Политика в цифровом обществе», «Инноватика и специальная робототехника».

«В магистратуре, наверное, интересно будет обратить внимание, например, на программу "Кросс-платформенный брендинг" в рамках направления "Реклама и связи с общественностью", на "Сопровождение детей раннего возраста с нарушениями развития". Но для меня интересной является магистерская программа по философии с замечательным названием "Дизайнер-разработчик смыслов жизни"», – подчеркнула она.

По словам проректора, в последнее время у абитуриентов вызывают интерес междисциплинарные образовательные программы. «И мы делаем упор на сотрудничество наших институтов между собой», – отметила она.

Турилова уточнила, что в топ-5 групп специальностей и направлений подготовки КФУ по-прежнему входят «Образование и педагогические науки», «Науки о земле», «Математика и механика», «Информатика и вычислительная техника», «Биологические науки».

Она добавила, что в этом году Казанскому федеральному университету выделено более 7,6 тыс. бюджетных мест, что на 160 больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на то, что только десять дней идет приемная кампания, мы получили уже более 42 тыс. заявлений от абитуриентов как на бюджетные места, так и на контрактную форму обучения», – заявила проректор.

Она также напомнила, что уже несколько лет университет предоставляет единовременную выплату стобалльникам ЕГЭ. Кроме того, победители и призеры всероссийских и международных олимпиад поступают в вуз по профильному направлению подготовки без вступительных испытаний.

«Для создания комфортных условий для таких ребят мы рассмотрели возможность приоритетного заселения в общежития», – заключила Турилова.